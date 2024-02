Smartphone e tablet nell'infanzia, quali pericoli? Se ne parla a Giustenice

"Il pericolo dell'uso e abuso di smartphone e tablet nell'infanzia". Sarà questo il tema dell'incontro in programma questa sera, venerdì 23 febbraio, alle ore 21.00 presso la sala multimediale di San Michele a Giustenice (ex scuole).

Si parlerà della lettura condivisa come strumento per contrastare l'eccessivo utilizzo dei dispositivi elettronici e per favorire lo sviluppo delle abilità comunicative, cognitive e relazionali dei bambini.