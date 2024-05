Elezioni 24: ecco “Pietra. Sempre!”, la squadra al fianco del candidato sindaco Luigi De Vincenzi

Inizia il cammino verso le elezioni comunale dell’8 e 9 giugno 2024 la lista civica “Pietra. Sempre!” a sostegno del candidato sindaco Luigi De Vincenzi, che si presenterà ufficialmente alla città sabato 11 maggio, alle ore 17,00, in piazza San Nicolò.

“Sei donne e sei uomini della società civile che formano una squadra coesa e motivata che scende in campo a fianco del Sindaco uscente Luigi De Vincenzi. Un mix fertile e virtuoso tra l’esperienza degli amministratori uscenti e la nuova linfa delle cinque persone nuove, a servizio di un programma in continuità con quello portato avanti nel quinquennio che sta per terminare, del quale ne rinnova l’essenza, profondamente radicata nell’esperienza e nella conoscenza del territorio, potenziandone lo slancio verso il futuro”, commentano dalla lista civica “Pietra. Sempre! Luigi De Vincenzi Sindaco.