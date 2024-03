In questo articolo parliamo delle zanzariere in vetro, che sono state molto apprezzate negli ultimi anni in quanto rappresentano la soluzione perfetta da utilizzare sia per quanto riguarda i sistemi di protezione dalle zanzare sia per quanto riguarda le finestre.

Esse sono fatte come possiamo immaginare da una fibra di vetro la quale è un materiale che ha come peculiarità di essere resistente e duraturo: ed ecco perché una zanzariera in fibra di vetro è considerato un elemento fondamentale per chi vuole tenere a bada le zanzare, ma anche gli insetti volanti e di dimensioni standard, che comunque non bisogna fare l'errore di pensare che si tratti di dispositivi utili nello specifico solo per le zanzare, perché non è così.

Inoltre a questa soluzione è molto amata in casa perché consente alla brezza di passare attraverso queste zanzariere, e quindi è una cosa da valutare con molta attenzione. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche ricordiamo che queste zanzariere vengono realizzate con fili di vetro sottili o con filamenti, andando a formare un filo che nel momento in cui sarà intrecciato, risulterà flessibile, elastico e resistente.

Teniamo presente che la fibra di vetro, e lo diciamo per dare un'indicazione più specifica, verrà utilizzata comunemente come materiale isolante, essendo anche utilizzato come elemento di rinforzo in molti prodotti polimerici, andando a dare vita a un materiale molto resistente e composito che viene chiamato plastica rinforzata con fibre di vetro. Quindi possiamo dire in definitiva che in molte zanzariere ci sarà una discreta percentuale di PVC che renderà più resistente la maglia in questione

Altre informazioni sulle caratteristiche delle zanzariere con la fibra di vetro

Andando a sintetizzare le migliori caratteristiche tecniche per quanto riguarda le zanzariere con la fibra di vetro non possiamo che nominare il fatto che si tratta di un materiale ignifugo, avendo una elevata resistenza al fuoco, e un fattore di apertura leggermente superiore al 60%.

Possiamo anche trovare rotoli di zanzariere in fibra di vetro che sono rivestiti con un'ottima percentuale di PVC, con lo scopo di rendere il materiale molto più resistente, oltre al fatto che si tratta di modelli che sono molto resistenti alla luce, e che possono resistere a temperature che vanno da meno 35 a 80°.

Questo tipo di zanzariera ha molte altre caratteristiche che la rendono unica, nonché cruciale in estate, per tenere lontane le zanzare non solo. ci riferiamo al materiale in fibra di vetro che risulta facile da maneggiare per vedere la sua leggerezza.

Oltre al fatto che questa zanzariera grazie alla sua struttura rettangolare, sottile e robusta non solo protegge la casa dagli insetti, ma sarà una barriera contro inquinamento, polvere e pollini.

Inoltre nel momento in cui viene combinata e rivestita con PVC diventerà un velo di protezione perfetto, non solo per qualunque tipo di insetto, ma anche contro i raggi solari, oltre al fatto che non si può sottovalutare che si tratta di una zanzariera molto facile da pulire, e che richiede una scarsa manutenzione oltre a durare tanto tempo.