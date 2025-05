Savona, il consiglio di un amministratore sul porta a porta: "Il rotolo dei sacchetti dell'umido è facilmente biodegradabile, teneteli in frigo"

È a dir poco curiosa la comunicazione che alcuni condomini si sono visti recapitare dall'amministratore riguardo ai sacchetti per il rifiuto umido che dovranno essere usati per la raccolta porta a porta.

Nella lettera, l'amministratore comunica che al palazzo interessato è stato assegnato da Sea-S il sistema di raccolta con i singoli mastelli per ogni nucleo familiare, che dovranno essere esposti in orari specifici.

Suggerisce di posizionare i sacchetti in uno spazio il più possibile riparato dal vento e che non crei ingombro, e di porre il nome sui mastelli. Infine, spiega ai condomini : “Poiché il rotolo dei sacchetti dell'umido è facilmente biodegradabile, con il caldo si suggerisce di conservarlo in frigorifero”. E conclude invitando i condomini ad avere pazienza e a collaborare con la società che si occupa della raccolta rifiuti.