Confcommercio, cambio della guardia per l’Ente Fiera: il nuovo presidente è Daniele Ziliani

Cambio alla guida di Ente Fiera Confcommercio provinciale savonese. L’assemblea dei soci riunitasi nella giornata odierna ha infatti visto l’elezione di Daniele Ziliani a suo nuovo presidente, oltre alle nuove nomine del Consiglio d’Amministrazione.

Ente Fiera è una società che è stata concepita come una struttura capace della gestione di eventi pubblici sia sotto gli aspetti organizzativi che per tutte le necessarie esigenze normative e fiscali.

“Un ringraziamento all’assemblea e innanzitutto a Fabrizio Fasciolo, presidente uscente, a cui va il meritato riconoscimento per aver guidato la società nella sua prima fase di riorganizzazione. Piena condivisione e continuità sulle linee tracciate” le prime parole del neo eletto nella nota che annuncia anche gli incarichi a vicepresidente di Enrico Schiappapietra, oltre a Laura Pagliari, Beppe Molinari, Alessandro Patanè in qualità di consiglieri.

“L'obiettivo sarà quello di consolidare ed aumentare le nostre collaborazioni innanzitutto con le Amministrazioni Comunali e le associazioni che potranno avvalersi della nostra struttura - afferma Ziliani - per ottimizzare iniziative già esistenti o configurarne di nuove. Ovviamente un occhio di riguardo sarà tenuto per le Delegazioni Territoriali e i gruppi comunali di Confcommercio presenti in provincia di Savona che, anche attraverso piccole iniziative, potranno riuscire ad aumentare la visibilità delle imprese appartenenti”.

“Ente Fiera, infatti - conclude Ziliani - agirà sempre negli stessi ambiti e con le stesse finalità di Confcommercio Savona, lavorando non per profitto ma a sostegno delle nostre imprese”.