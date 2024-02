La Polizia Stradale scorta i ciclisti della Granfondo Internazionale di Laigueglia

Lo scorso 25 febbraio, si è svolta l’ormai classica “Granfondo Internazionale” di Laigueglia, manifestazione ciclistica che vede la partecipazione di un gran numero di atleti. Quest’anno l’organizzazione ha registrato la partecipazione di oltre 1500 ciclisti complice anche le condizioni ambientali clementi anche se la temperatura era particolarmente rigida.

L’itinerario si è sviluppato principalmente su arterie stradali interne con la presenza di classici passi appenninici contraddistinti da particolare difficoltà per i corridori, per una lunghezza totale di 115 km circa.

Come di consueto, al fine di assicurare un sicuro e sereno svolgimento di questa classica manifestazione ciclistica, i poliziotti della Polizia Stradale di Savona, comandati dal Dirigente di Sezione Commissario Giuseppe Rappa, sono stati chiamati ad assicurarne la sicurezza.

In particolare, il dispositivo posto in essere in questa manifestazione contava di 10 motociclisti e 5 autovetture, che hanno assicurato per tutto l’itinerario la sicurezza della manifestazione, grazie alla consolidata esperienza e alla professionalità degli operatori e al coordinamento operato da “Auto1” nella persona del Dirigente.

Lo svolgimento della manifestazione non ha presentato nessuna problematica dando ulteriore lustro alla Polizia di Stato che più che mai riafferma il consolidato binomio ciclismo e la Specialità della Polizia Stradale.

Saremo altresì presenti mercoledì 28 febbraio con lo stesso dispositivo di scorta al 61° trofeo Laigueglia e con il supporto dell’aula didattica itinerante “Pullman Azzurro” della Polizia di Stato sarà l’occasione per festeggiare i 60 anni di collaborazione con il comune di Laigueglia, Ciclismo e Polizia Stradale.