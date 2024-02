Savona, venerdì la seconda stazione quaresimale

Domani pomeriggio, venerdì 1 marzo, alle ore 18 nella Chiesa San Paolo Apostolo, in corso Tardy e Benech, si terrà la seconda stazione quaresimale promossa dalla Vicaria di Savona, con la catechesi di monsignor Calogero Marino. L'antica usanza delle Eucaristie itineranti risale alle tradizioni romane, con la "statio" del Papa in alcune importanti basiliche.

Alla sera dalle ore 21 alle 22 nella Chiesa Maria Ausiliatrice (ex Salesiani), in via san Giovanni Bosco, avrà luogo invece il quinto incontro della "Scuola della Parola", guidata dal vescovo. L'iniziativa di preghiera e ascolto della Sacra Scrittura proseguirà il suo cammino sul tema "La Chiesa come fraternità eucaristica. 'Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me'".