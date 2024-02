"Villeggendo Quiliano": sabato 2 marzo l’incontro con Alessandra Ravizza, autrice del libro "Il maestro di Gaza”

Ultimo incontro per la seconda edizione della rassegna letteraria "Villeggendo Quiliano", Sabato 2 marzo alle 17.00, presso la Biblioteca Civica A. Aonzo, in Piazza della Costituzione, a Quiliano, con l’incontro con Alessandra Ravizza, autrice del libro "Il maestro di Gaza” (Aut Aut Edizioni), scritto a quattro mani con il giovane professore di storia e geografia Ramy Balawi.

Il libro ripercorre le vicende del popolo palestinese attraverso i racconti di Ramy Balawi, dando al lettore la possibilità di calarsi in una storia di “ordinaria” vita palestinese. Dalle parole del maestro gazawi, sapientemente raccolte da Alessandra Ravizza, apprendiamo cosa vuol dire vivere in un paese in guerra da anni, e su come ciò influenzi ogni aspetto della vita dei gazawi, anche quelli più quotidiani come andare a scuola.