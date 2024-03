Frana in Lungomare Europa a Varazze, chiuso il passaggio. Il sindaco: "Faremo le verifiche del caso"

Cadono diverse pietre dalla massicciata laterale sulla passeggiata in Lungomare Europa a Varazze all'altezza della Baia dei Pescatori ed è scattata l'interdizione dell'area.

"Per il momento abbiamo chiuso e poi già domani faremo le verifiche del caso per capire che tipo di intervento mettere in atto e cercheremo di adoperarci il prossima possibile al fine di riaprire velocemente" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici.

"Su Viale Europa, all'altezza della Baia dei Pescatori, questa mattina, è caduta una grande frana che ostruisce il passaggio e avrebbe potuto coinvolgere qualcuno dei numerosi sportivi che la domenica mattina affollano il percorso ciclo pedonale. Da tempo abbiamo chiesto in Consiglio Comunale di mettere al centro una progettazione seria e complessiva di messa in sicurezza e valorizzazione di questo luogo magico - dice la minoranza di "Varazze Domani" - Purtroppo nessun progetto è mai partito, abbiamo visto solamente ripristini a seguito di eventi straordinari come quello di oggi".

"La mancanza di progettazione su questo luogo è inammissibile e come abbiamo visto fa danni ai luoghi e può coinvolgere le persone. Come consiglieri di Varazze Domani chiediamo innanzitutto che si sospenda il progetto di posizionamento di opere d'arte e si pensi piuttosto alla sicurezza e salvaguardia del luogo, ricordiamoci infatti che qui risiedono numerosi concittadini e moltissime persone lo vivono quotidianamente. Prendiamoci cura del nostro territorio" concludono dall'opposizione varazzina.