Controlli in tutto il savonese: una persona in manette e un Daspo ad Albisola

Un arresto, un Daspo ad Albisola, otto persone segnalate all’Autorità Giudiziaria e undici denunciate dalle Specialità della Polizia di Stato: è quanto emerso dal potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona, nella settimana appena trascorsa, che vede ulteriormente incrementata l’attività di prevenzione in tutta la Provincia.

I dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalle Volanti della Questura di Savona e dal Commissariato di Alassio, hanno permesso di identificare oltre 1.200 persone e controllare circa 500 veicoli. Una persona è stata arrestata e altre otto sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria.

A queste si aggiungono le undici persone denunciate dalle Specialità della Polizia di Stato. Complessivamente, da lunedì 20 a domenica 26 maggio, sono state identificate 2.700 persone e realizzati 750 controlli a veicoli.

Inoltre, è stata ulteriormente incrementata l’attività di prevenzione: il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di “divieto di accesso alle aree urbane”, noto anche come Daspo Urbano, a carico di un uomo responsabile di atti gravi, che non potrà accedere per i prossimi due anni in un locale pubblico di Albisola Superiore, divieto esteso all’intero quartiere.

L’attività di prevenzione e i quotidiani controlli continueranno in tutta la Provincia anche nelle prossime settimane per garantire sicurezza alla cittadinanza.