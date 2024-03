Contenzioso tra comune di Savona e Arte sull'Imu, una questione di milioni di euro

Comune e Arte si stanno confrontando per trovare un accordo sull'Imu che Palazzo Sisto, tramite Andreani Tributi, continua a chiedere all'Agenzia regionale per l'edilizia di Savona, nonostante due gradi di giudizio della Commissione tributaria, fino ad ora, abbiano dato ragione ad Arte. Il contenzioso riguarda l'Imu degli anni che vanno dal 2014 al 2017, per un valore che supererebbe i 4 milioni di euro.

”Il contenzioso è ancora aperto - spiega l'assessore Bilancio e partecipate Silvio Auxilia – e ci sono state delle interlocuzioni per trovare un accordo, comunque su questo tema non 'è una legislazione chiara e la questione è controversa”.

Gli avvisi ad Arte sono arrivati nell'aprile del 2018 dal Comune di Savona, tramite Andreani Tributi, con l'accertamento Imu 2014, 2015 e 2016 per un totale di 2.932.829 euro (2.245.691 euro per tributi non versati, 673.895 euro per sanzioni e la restante quota per interessi e spese).

Negli avvisi viene negato il riconoscimento della caratteristica di “alloggio sociale” ai fabbricati facenti parte del patrimonio Erp di Arte. Questa si è opposta chiedendone l’annullamento dopo aver inutilmente intentato apposita istanza in autotutela alla quale non era stato dato alcun riscontro. Sono poi arrivati anche gli accertamenti del 2017. In tutti i casi l'ente per la casa si è rivolto alla Commissione tributaria provinciale, che gli ha dato ragione.

Il comune ha fatto poi ricorso, in secondo grado, alla Commissione tributaria regionale che ha nuovamente dato ragione ad Arte, come successo, ad esempio in altri territori e con altri casi simili. Uno è quello della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha definito la peculiarità degli immobili Erp che “assoggettati alla differente disciplina riguardante gli “alloggi sociali” e la Commissione Tributaria Provinciale di Rieti che ha riconosciuto le caratteristiche di “alloggio sociale” ai beni immobili gestiti con le caratteristiche dell’Erp. con la conseguente applicabilità dell’esenzione ai fini Imu.