La Cgil Liguria a Roma per manifestare a favore della pace

Sabato 9 marzo, la Cgil, insieme alle associazioni della Coalizione Assisipacegiusta, ha organizzato a Roma una grande manifestazione per la pace.

"Dalla Liguria saranno oltre 500 i partecipanti - 300 da Genova - che si ritroveranno in piazza della Repubblica per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente, fermare il genocidio, assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberazione di ostaggi e prigionieri, fine dell'occupazione e riconoscimento dello Stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu, una conferenza internazionale per la pace e la giustizia in Medio Oriente", spiegano dal sindacato.

"Ai temi della pace si sono aggiunti quelli della libertà di manifestare. Per la Cgil quanto accaduto ai danni di giovani studenti, è un fatto gravissimo. Le manifestazioni delle nuove generazioni sono sempre la conseguenza di un forte disagio e il diritto alla libertà di manifestare, principio costituzionale che si rafforza nel rispetto delle regole, non si contrasta con la violenza, ma trovando soluzioni condivise", concludono dalla Cgil.

La manifestazione di sabato 9 marzo partirà da piazza della Repubblica e terminerà presso i Fori Imperiali. Di seguito i componenti della Coalizione Assisipacegiusta: Rete Italiana Pace e Disarmo, Cgil, Acli, Anpi, Arci, Altromercato, Archivio Disarmo, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ALI (Associazione delle Autonomie Locali Italiane), Associazione per la Pace, AssoPacePalestina, Casa per la Pace Modena, Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale , Centro Studi Sereno Regis, CIPAX Centro Interconfessionale per la Pace , CNCA, Emmaus Italia ETS, Emergency, Fondazione Finanza Etica, Fondazione La Pira, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione PerugiAssisi, GLAM, MIR, Movimento Nonviolento, O.P.A.L., Pax Christi, Percorsi di Pace, Il Portico della Pace, Legambiente, Libera, NEXUS, Rete degli Studenti Medi, Sbilanciamoci, Unione degli Universitari.