Villanova d'Albenga, il premio "Violetta d'Oro" consegnato alla pittrice Binny Dobelli

Il prestigioso premio "Violetta d'Oro", istituito in concomitanza con l'inaugurazione della statua "La Donna delle Violette" di Flavio Furlani, ha recentemente celebrato la sua terza edizione. Tale riconoscimento, che onora coloro che contribuiscono in modo significativo alla cultura e alla bellezza della cittadina, continua a sottolineare il legame indissolubile tra arte, storia e comunità locale.

La prima edizione ha visto la professoressa e storica Franca Tamarindo Navone ricevere il premio per i suoi straordinari contributi letterari sulla storia di Villanova d'Albenga, che hanno illuminato gli angoli più oscuri del passato della città. Successivamente, il riconoscimento è stato assegnato all'atleta alassina Luminosa Bogliolo, che ha portato onore alla città attraverso il suo impegno nel mondo dello sport, allenandosi nella struttura polisportiva villanovese.

Quest'anno, il sindaco Pietro Balestra ha avuto l'onore di conferire il premio alla talentuosa pittrice Binny Dobelli che con la sua arte, in molti quadri, ha esaltato la bellezza delle violette di questa cittadina.

"Il riconoscimento - spiega il sindaco Pietro Balestra che ha consegnato la spilla insieme alla consigliera comunale Tamara Grossi - "E' dedicato alle donne che si sono distinte in attività culturali e sociali sul nostro territorio e mette in risalto figure femminili capaci di conciliare il piano familiare con quello sociale e professionale. Binny Dobelli, oltre a essere una affermata pittrice, da sempre ritrae il nostro Borgo a cui ha dedicato una personale. Nei suoi quadri hanno trovato posto le nostre violette, grazie ad un lavoro dei ricerca sui colori che ha reso al massimo la rappresentazione del fiore simbolo di Villanova d'Albenga e di una coltivazione che speriamo di poter rilanciare".

Alla cerimonia erano presenti anche il vice sindaco Paolo Cha, l'assessore Franco Scrigna e il consigliere Alessandro Marchiano. Ad aprire il pomeriggio, i bambini della classe 5B delle scuole elementari di Villanova d'Albenga che hanno letto un testo di Binny Dobelli in cui raccontava come ha scoperto Villanova d'Albenga e il fascino che ha sempre esercitato su di lei.

"Sono particolarmente toccata e grata all'Amministrazione comunale per avermi consegnato questo riconoscimento - ha dichiarato Binny Dobelli - Villanova d'Albenga è un paese meraviglioso a cui sono particolarmente legata e al quale nel 1995 ho dedicato una personale "Il paese delle violette". Mi piace ricordare il calore della gente e l'accoglienza che ho avuto. Ringrazio il numeroso pubblico e in particolare i giovani presenti. Credo che, se riusciranno ad apprezzare l'arte, riusciranno a percepirne le forte emozioni che regala. A loro ricordo che fra le cose più belle della vita, la natura, la musica e l'arte sono a disposizione di tutti e non costano nulla".