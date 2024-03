Frana in località Cornareto al confine tra Carcare e Cosseria: sottopasso autostradale allagato, strada vicinale ostruita (FOTO e VIDEO)

Una massiccia frana in profondità, con un fronte di circa un centinaio di metri, si è abbattuta sul confine tra Carcare e Cosseria, interessando la località Cornareto con conseguenze significative per l'area circostante.

Il sindaco cosseriese Roberto Molinaro ha espresso profonda preoccupazione riguardo alla gravità della situazione: "Lo smottamento ostruisce il letto del torrente Cornareto e parte della strada vicinale che collega i due capannoni della società Torterolo & Re. Dal lato di Lidora il fabbricato non è raggiungibile con i mezzi, ma soltanto a piedi".

Sul posto è intervenuto anche il primo cittadino di Carcare Rodolfo Mirri. Le due amministrazioni si sono attivate per mobilitare una ditta specializzata per affrontare la frana in somma urgenza.

L'obiettivo è quello di ripristinare la viabilità e prevenire ulteriori danni. In particolare, la presenza dello smottamento ha causato allagamenti nel sottopasso autostradale, rendendo urgente l'intervento per garantire la sicurezza della zona.