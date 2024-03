Arriva la Milano-Sanremo, ecco tutti gli orari dei passaggi nel savonese

Il passaggio sotto casa. La Milano-Sanremo di ciclismo (per questa edizione con la partenza a Pavia) per gli appassionati e non, grandi e piccini, è il momento speciale nel cui si può stare sulla strada ad attendere il passaggio dei corridori.

Durerà una trentina di secondi quel momento, forse anche di più, ma anche solo l'attesa o il chiacchiericcio del "stanno per arrivare" o i commenti su dove stanno transitando.

Nel nostro savonese sabato 16 marzo transiterà su tutta la costa e la carovana inzierà a passare a Varazze tra le 14.09 e le 14.33 (dipende i km/h), a Savona tra le 14.24 e le 14.50, a Finale tra le 14.55 e le 15.24 e ad Albenga tra le 15.19 e le 15.50. L'arrivo a Sanremo è previsto tra le 16.47 e le 17.28 circa.

La sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere una durata superiore a 45 minuti, prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e ha durata fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

In allegato la cronotabella con tutti i passaggi orari