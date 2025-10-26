Marco Scajola: "A novembre treni moderni fino a Ventimiglia, presto linee a 3.000 volt e collegamenti rapidi con la Francia" (VIDEO)

In occasione dell’arrivo del treno storico a Ventimiglia per celebrare il centenario del Dopolavoro ferroviario, l’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola ha tracciato un bilancio sullo stato dei lavori e sui futuri interventi ferroviari nel Ponente ligure, annunciando importanti novità in arrivo già nelle prossime settimane.

– ha dichiarato Scajola –L’assessore ha poi spiegato che sono in programma ulteriori interventi sulla linea ferroviaria:

Scajola ha accennato anche a nuovi progetti ancora in fase di definizione: "Stiamo lavorando anche ad altre importanti iniziative che possano aiutare il nostro Ponente a essere più collegato, ma di questo ne parleremo un po’ più avanti, perché sono ancora in cantiere. Credo però che nel 2026 potremo avere anche altre opportunità importanti". Infine, un accenno ai rapporti con la vicina Francia e ai collegamenti transfrontalieri: "La Francia sia un po’ più semplice e stiamo lavorando a un treno che possa essere utile per i lavoratori e per gli studenti, che faccia Marsiglia–Genova in tempi anche particolarmente rapidi, proprio per dare una mano al territorio".