Aggressioni agli agenti, due casi in due giorni a Albenga e Savona: tre gli arrestati

Due aggressioni alle forze dell'ordine nel giro di due giorni ad Albenga e Savona che hanno portato a tre arresti.

Nel comune albenganese lo scorso giovedi un'agente della polizia locale ha avvicinato in viale Pontelungo due soggetti di nazionalità marocchina sotto effetto di alcol chiedendogli di abbassare il tono della voce ma gli stessi avrebbero reagito colpendola ripetutamente. La vigilessa ha così chiesto aiuto ai colleghi che li hanno tratti in arresto.

In Tribunale il giudice ha disposto la custodia cautelare il carcere.

A Savona invece venerdì nottr intorno alle 23.30 la squadra volanti della polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto in mezzo alle auto in via XX Settembre.

Dopo averlo raggiunto sono scattati i classici accertamenti di rito degli agenti ma il soggetto ha iniziato ad aggredirli ferendone uno ad una gamba. Per questo è stato necessario l'intervento di un'ambulanza della Croce Bianca.

È stato così arrestato con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza. Processato per direttissima il giudice ha disposto il divieto di dimora.