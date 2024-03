Una nuova "pensilina artistica" a Bragno

L'Associazione Memorial Giacomo Briano, in collaborazione con Quidam di Cairo Montenotte, è entusiasta di annunciare il rinnovo artistico della pensilina in Corso Stalingrado, collocata nel cuore del paese, di fronte alla Polisportiva di Bragno. L’iniziativa, che va ben oltre il semplice ripristino di un decoro urbano precedentemente compromesso da atti di vandalismo, arricchisce la comunità valbormidese con un intervento che unisce estetica e funzionalità, trasformando l'attesa dell'autobus in un’occasione di contemplazione e condivisione culturale.

La struttura originale della pensilina è stata infatti impreziosita dalle riproduzioni su vetro delle opere di René Magritte, le quali offrono una solida protezione dalle intemperie e immergono, al contempo, i viaggiatori nel suggestivo universo surrealista dell'artista, anticipando la ricchezza culturale che il museo a cielo aperto di Bragno può offrire.

Grazie alla tecnologia all’avanguardia di Quidam, le pareti laterali sono state realizzate con una stampa digitale a inchiostri ceramici che consente di riprodurre elementi grafici con qualità assimilabile alla serigrafia: la trasparenza del vetro è essenziale per permettere agli utenti del trasporto pubblico di vedere comodamente l’arrivo dell’autobus, creando, così, un’opera di arredo urbano perfettamente funzionale al contesto d'inserimento. Attraverso un sofisticato processo di tempra, Quidam ha creato delle stampe incredibilmente realistiche, utilizzabili anche in esterno: l’ottima resistenza agli agenti atmosferici garantisce una resa cromatica impeccabile in qualunque condizione metereologica.

Edoardo Briano, presidente dell'Associazione Memorial Giacomo Briano, esprime il suo orgoglio per l’intervento: "Grazie al ripristino della pensilina, manifestiamo ancora una volta il nostro profondo impegno alla valorizzazione del territorio attraverso l'arte, evidenziando come lo spazio urbano, anche quello più trascurato, possa essere trasformato in una fonte di ispirazione e bellezza".

Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno dell'Associazione nel promuovere arte e cultura come veicoli di crescita comunitaria, attraverso l'organizzazione di iniziative culturali.

Tutti i volontari dell’associazione esprimono un sentito ringraziamento a Matteo Ferraiuolo e ai dipendenti di Quidam: senza la loro esperienza e la loro sincera volontà di aiutare attivamente il Bragno Museum - già ampiamente manifestata attraverso la realizzazione dell’opera in vetro “Carroponte” di Alessandro Carnevale - il Memorial non avrebbe potuto offrire alla comunità un intervento così prezioso per la riqualificazione urbana della frazione cairese.

"Un sincero ringraziamento va anche al Sindaco Paolo Lambertini e all'Assessore alla Cultura, Caterina Garra, per aver sostenuto il progetto”, prosegue Briano, “infine, ma non per importanza, ringraziamo tutti i volontari e i cittadini di Bragno, che con il loro entusiasmo sono stati essenziali per il successo di questa iniziativa".

L'Associazione Memorial Giacomo Briano invita tutti i membri della comunità a visitare la nuova pensilina e a partecipare alla visita guidata del Bragno Museum prevista per il 31 Agosto 2024, in occasione del XX° Memorial Giacomo Briano, come momento di celebrazione di un’offerta culturale aperta, diffusa e innovativa.

Per scoprire di più sulle attività del Memorial Giacomo Briano e su come poter contribuire attivamente, il direttivo invita il pubblico a consultare il sito web ufficiale o a contattare direttamente l’associazione.