Il "Meteorologo Ignorante" a Finale Ligure, incontro con Gianfranco Saffioti

E' chiaro come la problematica dei cambiamenti climatici coinvolga non solo le istituzioni, ma anche tutti i cittadini e le categorie produttive. Gli eventi calamitosi, come quelli di alcuni giorni orsono, ne sono testimonianza evidente.

Un approccio approfondito a queste tematiche, ma al tempo stesso di facile comprensione, come quello proposto dal "Meteorologo Ignorante", come ama autodefinirsi Gianfranco Saffioti, può rivelarsi estremamente utile per affrontare nel modo corretto la problematica del cambiamento climatico e degli eventi atmosferici ad esso correlati.

L'incontro, intitolato "Osservare e comprendere madre natura", si terrà venerdì 15 marzo alle ore 20.30 presso i Bagni Boncardo di Finale Ligure. Questo evento fa seguito a un analogo incontro tenutosi lo scorso 1 dicembre 2023 presso i medesimi bagni e che ha riscosso notevole successo di partecipazione e interesse in relazione alla strettissima attualità dell'argomento trattato.

Prima dell'incontro, alle ore 19.00, sarà possibile partecipare a un apericena preparato dallo staff dei Bagni Boncardo. È necessaria la prenotazione al titolare.