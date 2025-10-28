Plodio rende più efficiente la videosorveglianza grazie a due finanziamenti

Il Comune di Plodio ha ottenuto due finanziamenti per un totale di circa 90mila euro, destinati a rendere ancora più efficiente il sistema di videosorveglianza comunale. Nei prossimi giorni i tecnici della ditta Sfera interverranno per apportare importanti migliorie alle telecamere già presenti sul territorio.

Il primo finanziamento, risalente allo scorso anno e concesso dal Ministero dell’Interno per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza, ammonta a 50mila euro e ha permesso di realizzare il primo stralcio dei lavori, integrati da alcune migliaia di euro messe a disposizione dal Comune. Il secondo, di circa 40mila euro, proviene invece dalla Regione Liguria e sarà anch’esso cofinanziato dall’amministrazione comunale.

"Non si tratta di nuove telecamere, ma della sostituzione di alcune apparecchiature obsolete, che da oggi potranno dialogare con il nuovo sistema di acquisizione dati – spiega il sindaco Gabriele Badano. – Abbiamo installato un nuovo ponte radio che copre quasi l’intero territorio comunale. In questo modo, la maggior parte delle telecamere esistenti potrà comunicare direttamente con la workstation presente in municipio, a disposizione della polizia locale. Inoltre, il nuovo sistema permette che qualsiasi nuova telecamera, ovunque venga collocata, possa trasmettere le immagini in diretta se necessario".

Con questi interventi, Plodio punta a garantire una sorveglianza più efficace e integrata, migliorando sicurezza e controllo sul territorio.