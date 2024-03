Savona, il trio Ensemble Lorenzo Perosi ai “Pomeriggi della Mozart”

Sempre musica di qualità nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona.

Ecco, dunque, un appuntamento prestigioso e originale che si svolgerà nella Sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona. Il 15 marzo, alle 17.30, toccherà infatti all’Ensemble Lorenzo Perosi costituito da Marcello Bianchi (violino), Claudio Merlo (violoncello) e Daniela Demicheli (pianoforte). In programma musiche di Bendel (1833-1874), P. Juon (1872-1940), Tchaikovsky (1840-1893), Brahms (1833-1897), Bridge Brighton (1879-1941), Dvorak (1841-1904), Monti (1868-1922).

Gli artisti

La dedicazione dell’Ensemble Lorenzo Perosi, fondato dal Duo Bianchi-Demicheli (Daniela Demicheli, pianoforte e Marcello Bianchi, violino) è nata dalla colossale impresa artistica intrapresa su invito del Maestro Arturo Sacchetti (che nel 1997 volle Daniela e Marcello come membri fondatori e stabili dell’ensemble), concernente l’esecuzione integrale in prima mondiale della produzione cameristica del compositore: tre trii, 16 quartetti per archi, 4 quintetti per pianoforte ed archi, brani per violino e pianoforte (Tema con variazioni, Piccola Sonata) e per violoncello e pianoforte (Elegia, Pezzo, Le cinque ore di Londra), inseriti nella programmazione concertistica del Festival Perosiano dal 1997 al 2000 e prodotti in CD dall’etichetta Bongiovanni (Bologna).

La “scoperta” della musica cameristica del prete tortonese e delle sue vicende personali legate alla stesura delle opere, nonché la possibilità di esaminare e studiare i manoscritti perosiani, ha condotto i musicisti dell’Ensemble ad un approfondimento del repertorio colto piemontese che ha fatto emergere opere di pregio, seppur poco note, e li ha resi divulgatori della propria cultura territoriale in tutta Europa.

L’Ensemble Lorenzo Perosi, con organico variabile dal trio al quintetto, ha, nel tempo, arricchito il proprio repertorio andando oltre la più nota letteratura per trio, quartetto, quintetto con pianoforte e per quartetto d’archi, aggiungendo nuovi e particolari progetti tematici dedicati al tango ed alla musica per il cinema.

Il concerto, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.