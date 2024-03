A10, caselli di Arenzano e Varazze chiusi per il passaggio della Milano-Sanremo

Autostrade per l'Italia comunica: "Per consentire il passaggio della corsa ciclistica internazionale per professionisti "Milano-Sanremo", che si svolgerà sabato 16 marzo e che attraverserà il territorio della città metropolitana di Genova, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura".

"Dalle 12:40 alle 14:00 e comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona; dalle 13:10 alle 14:30 e comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sulla A10 Genova-Savona, sarà chiusa la stazione di Arenzano, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona; dalle 13:30 alle 15:00 e comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sulla A10 Genova-Savona, sarà chiusa la stazione di Varazze, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona", concludono da Autostrade per l'Italia.