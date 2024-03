Savona, alle Officine svincolati 4.000 metri quadrati prima riservati all'artigianato e ora destinati a servizi

Con la variante in questione, l'area per gli spazi destinati a uso artigianale era di 9mila metri, ora vengono ridotti a 5mila con 4mila destinati a servizi; non sono previsti nuovi spazi commerciali, che sono già saturi, ma servizi ed esclusione di possibilità di aprire sale da gioco o sale slot, con previsione di apertura di studi medici, studi veterinari o ambulatori medici.

Per ciò che riguarda i parcheggi, il Comune prevede di monetizzare la parte che sarebbe destinata a posti auto pubblici considerato che nell'area non se ne rileva carenza.

"Ci sono alcune indicazioni per le quali la proposta di delibera di andare in parziale adeguamento - ha detto l'assessore all'Urbanistica Ilaria Becco - si sostanzia in due elementi; uno di questi è l'indicazione della Regione che nel suo parere non consentirebbe la monetizzazione degli standard a parcheggio, ma richiederebbe il reperimento dei parcheggi all'interno dell'area interessata. Su questo tema la nostra proposta di parere è di un adeguamento parziale. Per i parcheggi pubblici abbiamo già 1.000 metri quadrati di posti in più rispetto a quanto previsto quando era stato approvato il piano e quindi qualunque modifica di destinazione d'uso non creerebbe uno standard aggiuntivo a quello presente. La monetizzazione ci consente di aver risorse che possono essere investite su parcheggi che in altre zone ne hanno bisogno o in opere pubbliche".