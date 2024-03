Vado, soppressione del passaggio a livello di via Sabazia, RFI: "Entro l'estate la rampa alternativa"

Ad annunciarlo è Rete Ferroviaria Italiana, la quale in questi anni sta eseguendo i lavori per l’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto su ferro nella zona industriale di Vado Ligure, finanziato con fondi PNRR, nel quale sono previsti lo sviluppo di una prima fase funzionale attualmente in corso con la soppressione del passaggio a livello citato, la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale su via Sabazia e di una nuova viabilità alternativa di collegamento fra la via in questione e via Tecnomasio.

Entro l'estate dovrebbe essere resa disponibile al transito la rampa di collegamento alternativa su via Tecnomasio per sbloccare la viabilità nei paraggi del passaggio a livello di via Sabazia, a Vado.

Dopodiché, come detto, seguirà la realizzazione della nuova rampa di accesso tra via Tecnomasio e via Sabazia e la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi presenti (fognatura, acquedotto, gas, linee telefoniche, etc.), attività che permetteranno l’estensione della viabilità su via Tecnomasio, entro l’estate, e l’avvio delle opere per realizzare il nuovo sottopasso.

Al termine dei lavori, grazie al nuovo raccordo stradale con via Tecnomasio/via Ferraris, via Sabazia tornerà a essere percorribile a doppio senso di marcia e le porzioni di abitato a monte e a valle della linea ferroviaria merci saranno unite, con permeabilità tra via Sabazia/via Italia, via Cadorna (fronte Ufficio Postale) e da via Maestri del Lavoro.