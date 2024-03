Savona, il 17 marzo la messa di chiusura del Sinodo diocesano

Durante la messa del Sinodo e nelle altre della quinta domenica di Quaresima si raccoglieranno offerte per la Terra Santa. Anche la Diocesi di Savona-Noli aderisce infatti alla proposta della Conferenza Episcopale Italiana di una colletta nazionale a sostegno degli interventi umanitari e per progetti di pace e riconciliazione in quella regione. La colletta è stata spostata dalla data proposta dalla CEI (il 18 febbraio) al 17 marzo per farla coincidere con la raccolta che l'Assemblea sinodale aveva deciso di fare per lo stesso scopo nell’Eucaristia di conclusione del Sinodo. Per tale ragione durante la Quaresima non sono previste altre raccolte a sostegno di progetti diocesani.