Savona, addio a Nicola Marino della Pizzeria Da Nicola

E' morto Nicola Marino, 92 anni, storico gestore della Pizzeria da Nicola in via XX Settembre. Nicola era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale San paolo ed è stato una delle figure storiche della ristorazione savonese.

Nel suo locale sono passati i più importanti artisti del mondo del teatro e dello spettacolo, da Alessandro Gassman a Luca Zingaretti. Dopo le serata al teatro Chiabrera cenavano alla pizzeria di via XX Settembre, a testimoniarlo le piastrelle in ceramica con i loro autografi e a lui e al suo locale era stato addirittura dedicato un fumetto, “Colpo a Savona” la storia di Billy Bis uscita negli anni '70 , ambientata in parte a Savona nella Pizzeria Da Nicola.

"Nicola se n'è andato. Anche se, siamo certi, non se ne andrà mai davvero. Tutto quello che era, resta.- è stato scritto sulla pagina facebook del suo ristorante - Il suo modo di fare che mischiava calma a estro, bontà a decisione, la sua naturale inclinazione a fare sentire le persone a casa, il suo essere schivo ma sensibile, risoluto ma accogliente, il saper custodire e proteggere ciò che ci appartiene e che ci rende felici-Non sappiamo come sarà Nicola senza Nicola, non riusciamo neppure a immaginarlo. Ma di una cosa siamo certi: sarà come avrebbe voluto lui. Buon viaggio, Nicola, che hai sempre creduto nella meravigliosa arte della gioia. E ce l'hai regalata".