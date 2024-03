Ceriale, polemiche sul taglio di 32 parcheggi in passeggiata: "Un'indecenza che manderà in tilt la viabilità"

Non si placano le polemiche sul restyling della passeggiata mare a ponente, a partire dalla foce del rio San Rocco fino ad arrivare all’intersezione con via Orti (Residence Moresco) di Ceriale, che comporta una spesa di oltre 2,5 milioni di euro e il taglio di 32 posteggi. Se la prima voce a contestare i lavori, ormai programmati per il prossimo settembre, si è alzata dalla minoranza consiliare, da Piercarlo Nervo del gruppo "Noi per Ceriale", ora è il giornalista e titolare di un’attività ristorativa nella cittadina rivierasca Angelo Fresia a puntare il dito sull’opera “indesiderata”.

“Si commenta da sola, l'indecenza con cui qualcuno ha deciso, per la modifica cifra di 2 milioni e mezzo di euro, di cancellare 32 parcheggi dal lungomare di Ceriale – scrive il giornalista su Facebook -. E si commenta da sola anche la segretezza con cui questa operazione è stata fatta, rendendola pubblica solo ad appalto avvenuto”.

“In una realtà angusta come Ceriale, spostare 30 macchine in sosta dal lungomare alla vicina via Aurelia significa mandare in tilt l'intera viabilità del paese – prosegue -, dando la mazzata conclusiva alle attività del centro cittadino. Per il traffico, sarebbe un eterno lunedì mattina di qualche anno fa, quando il mercato settimanale si svolgeva proprio nella zona dove il Comune cancellerà i posteggi”.

“Guardo la mia disgraziata esistenza e penso che, tutto sommato, anche se la mia attività salterà in aria, perché il posto auto libero più vicino sarà a un chilometro, sarò in grado di rimboccarmi le maniche e trovarmi un altro lavoro – aggiunge -. E penso che ci riusciranno anche quelli che lavorano nelle attività sull'Aurelia o a San Rocco, il cuore commerciale di Ceriale, che sarà paralizzato dalla cascata di automobili che si riverseranno nei (già pochi) parcheggi di cui dispone. Però, sottovoce, mi viene da chiedere: cara Ceriale, cosa hai fatto di male per meritare tutto questo?”, conclude Angelo Fresia.