Melgrati pigliatutto: è ancora lui, per la quarta volta, il sindaco di Alassio

Nulla di nuovo ad Alassio, se non la grandissima gioia e soddisfazione di poter continuare a lavorare per la città, come nei precedenti 5 anni: i cittadini hanno espresso la volontà di dare continuità alla precedente Amministrazione, quindi Marco Melgrati si riconferma sindaco della Città del Muretto.

Del 55,67% la percentuale che lo ha visto trionfare, forte di 2.625 voti, rispetto al candidato Jan Casella della lista "Alassio di tutti", che ha raccolto 2.090 preferenze.

Il noto architetto alassino aveva progettato tutto nei minimi dettagli ed è arrivato dritto dritto alla vittoria con un solo disegno: rinnovare la città e rendere Alassio sempre più vivibile e meta turistica sempre più appetibile.

Un record per la cittadina del ponente savonese quello che vede un sindaco eletto al quarto mandato.

"Un risultato che dipende dal grande lavoro che abbiamo saputo fare con la mia squadra di assessori e consiglieri delegati che hanno lavorato in maniera eccezionale" ha commentato a caldo il rieletto primo cittadino, sottolineando come la speranza personale fosse rivolta a un "risultato più pesante, clamoroso".

L'architetto alassino ha quindi tracciato sommariamente quelli che saranno i focus sui quali si concentrerà la sua squadra di governo nei prossimi anni, in particolare quello relativo all'igiene urbana: "Abbiamo rivalutato la città in ogni sua parte, continueremo a farlo con un'attenzione particolare ai dettagli, al turismo, al verde pubblico, all'arredo urbano e alla pulizia soprattutto, già migliorata rispetto alla passata Amministrazione con un miglior sistema di conferimento ma ci sono alcuni che non hanno ancora imparato a farlo".

Un pensiero è infine andato allo sfidante uscito sconfitto, Jan Casella: "Mi ha chiamato per complimentarsi ma sono invece io a fare i complimenti a lui perché ha avuto il coraggio di presentarsi pur con le difficoltà incontrate nel mettere insieme 16 persone. Mi aspetto da lui un'opposizione costruttiva".

Per la maggioranza in elenco di preferenze

Angelo Galtieri 644 voti Rocco Invernizzi 503 voti Loretta Zavaroni 277 voti Franca Giannotta 271 voti Patrizia Mordente 263 voti Roberta Zucchinetti 261 voti Fabio Macheda 197 voti Alessandra Aicardi 141 voti Cinzia Salerno 136 voti Martino Schivo 117 voti Maria Cristina Boeri 108 voti

Non eletti:

Alessandro Monteleone 95 voti Francesca Schivo 60 voti Simona Cassullo 47 voti Giacomo Battaglia 38 voti Giovanni Banchi 36 voti

​Per l'opposizione entrano in consiglio con Jan Casella: