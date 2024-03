Albisola, il 23 marzo inaugura la mostra "Trucco al trucco. Ceramiche e quadri della collezione museale"

Con "Trucco al Trucco" Albisola Superiore rende omaggio a Manlio Trucco, protagonista indiscusso nel mondo dell’arte grazie anche al suo fondamentale lascito e alla memoria che ha lasciato dietro di sé.

Il museo cittadino della ceramica, simbolo tangibile del suo impegno e della sua passione, rimane come testimonianza vivida del suo contributo alla crescita culturale della città. Per questo motivo l'Assessorato alla Cultura di Albisola ha organizzato la mostra "Trucco al Trucco. Ceramiche e quadri della collezione museale" visitabile dal 23 marzo al 22 giugno. L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 23 marzo alle 17:30 presso il Museo. L'esposizione è un viaggio nell'arte dell’artista quando lo stabile era anche la sua dimora.

"La mostra vuole essere un doveroso omaggio all’artista che ha donato al Comune di Albisola Superiore lo stabile dove ha vissuto e dove ha avuto il suo laboratorio. Trucco è stato una figura centrale per l'arte del Novecento, un protagonista indiscusso di Albisola dove, nel 1922, insieme a Cornelio Gerenzani fondó la celebre manifattura ‘La Fenice’. Questa personale è particolarmente significativa perché mette in rilievo la produzione degli anni Cinquanta e Sessanta, produzione che fa parte del periodo in cui l’artista abitava e lavorava tra le mura di quello che oggi è il museo a lui dedicato. Nelle ceramiche e nelle tele Trucco rappresenta soprattutto foreste amazzoniche con immagini di paesaggi rigogliosi popolati da animali esotici, un universo che è frutto dei suoi numerosi viaggi oltreoceano. L’esposizione permette ai visitatori di compiere un viaggio nell’arte di Trucco fatta di ricordi e di sogni", spiega Simona Poggi, assessore alla Cultura del Comune di Albisola.

"In quella che fu la sua casa e il suo laboratorio, è possibile oggi con questa esposizione godere i numerosi spunti creativi di Manlio Trucco (1884 - 1974), suggeriti dalle sue ceramiche e dai suoi dipinti. Imprenditore e artista con la manifattura 'La Fenice', dal 1922 fu artefice della rinascita della ceramica albisolese del primo Novecento e principale esponente dello Stile déco Albisola 1925. Dopo il 1936 con la nuova manifattura 'Trucco Manlio Ceramiche d’Arte' continuò la sperimentazione in campo ceramico spesso riecheggiando quell’ambiente paraense in cui aveva trascorso l’infanzia. Proprio questo suo passato avventuroso, le reminiscenze di un artista-viaggiatore, è ritornato come una costante nella sua pittura, la passione di un’intera lunga esistenza", conclude Carla Bracco, archeologa e presidente dell'Associazione Lino Berzoini.