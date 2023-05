Pietra, il comandante della Polizia locale Colnaghi rimanda la pensione: ancora un anno al suo posto

Nonostante dallo scorso primo aprile avesse maturato la colloca a congedo per raggiunti limiti di servizio (43 anni), Colnaghi ha infatti accettato di rimanere in servizio ancora per un anno senza percepire lo stipendio.

"Una gran bella storia di attaccamento e dedizione al lavoro e, ancor di più, di amore per Pietra Ligure - commenta il sindaco Luigi De Vincenzi - un'opzione possibile per incarichi dirigenziali e direttivi, fermo restando la gratuità e la durata non superiore ai 12 mesi, non prorogabile né rinnovabile. Quando sono diventato sindaco ho nominato Domenico Colnaghi Comandante del Corpo di Polizia Locale ben consapevole di quanto fosse un professionista preparato, dotato di grande senso civico e persona ligia come pochi al proprio dovere e questa sua scelta di oggi, non usuale e lodevole, ne è l’ennesima e forse più bella conferma".

"L'Amministrazione ha chiesto ed è stato accettato, di protrarre il servizio in qualità di consulente, mantenendo la qualifica, tutte le funzioni e la firma, come previsto dalla norma che cita 'a titolo gratuito per massimo un anno' - spiega Colnaghi -. Ovviamente il posto nell'organico degli 'ufficiali' resta libero in attesa di una eventuale assunzione".