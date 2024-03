Cortemilia: tutto pronto per "Il gigante delle Langhe", premio Nazionale di letteratura per ragazzi

Il Premio Nazionale di Letteratura per Ragazzi "Il gigante delle Langhe" quest’anno festeggia la 22a edizione in un crescendo di idee ed entusiasmo che hanno fatto sì che la rassegna sia inserita nella top ten dei premi di letteratura per ragazzi più importanti d’Italia e ad avere il patrocinio del Ministero della Cultura.

I suoi indiscussi punti di forza sono un’autorevole Giuria Tecnica ed un’entusiasta Giuria dei ragazzi composta ogni anno da più di 5.000 lettori di Scuole primarie e secondarie di primo grado che coinvolgono numerosissime parti d’Italia. A loro il compito di leggere i due libri finalisti individuali dalla Giuria Tecnica, donati ad ogni classe partecipante dal Premio, ed a decretare mediante democratica votazione, l’autore vincitore dell’edizione in corso.

Da una rosa di possibili finalisti, la giuria tecnica, ha individuato per la fascia di età 8-10 anni “Tutti abbiamo una stella” di Susanna Tamaro, Il Battello a vapore, e “Come un seme di mela” di Chiara Lorenzoni, Il Castoro Editore. Per la fascia di età 11-14 anni “La ragazza corvo” di Cristina Brambilla, Mondadori, e “Ma quanto pesa la felicità??” di Salvo Rinaudo, Edizioni Paoline.

La giuria della Sezione Libro Illustrato invece, ha scelto come vincitore assoluto del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione il libro ‘E se fossi una tigre?’ di Federico Appel, Sinnos Editore, testi di Stefan Boonen. A queste due sezioni si unisce quella del Racconto dei ragazzi, da cui il Premio ha preso vita.

La Cerimonia di Premiazione della XXII edizione del Premio a cui parteciperanno tutti gli autori, la Giuria Tecnica, le autorità locali e della Regione Piemonte, una rappresentanza della Giuria dei ragazzi, associazioni e istituzioni culturali – si terrà a Cortemilia nella prestigiosa location della Chiesa di San Francesco il 21 marzo alle ore 9.30 e sarà in diretta streaming .

Durante la cerimonia di premiazione saranno presenti oltre 200 ragazzi che voteranno in diretta il libro preferito tra i finalisti della Sezione di Narrativa. In questi giorni la segreteria del Premio sta raccogliendo le altre votazioni che arrivano dalla giuria dei ragazzi sparsa in tutta Italia (in totale sono coinvolti circa 5.000 giovani lettori).

Un ricchissimo programma di iniziative che includono i tanti aspetti legati alla letteratura per ragazzi ed alla sua promozione: incontri e laboratori con scrittori ed illustratori, reading, spettacoli teatrali, passeggiate letterarie, esposizioni di illustrazione.

È la tanto aspettata Settimana del gigante che si svolgerà presso sedi diverse sia a Cortemilia che nella Valle Bormida dal 19 al 26 marzo 2024.

Per tutti i dettagli relativi alla settimana del premio potete visitare il sito www.gigantedellelanghe.it o seguire le pagine social del Premio.