Alassio, un riconoscimento per il loro impegno in Croce Rossa ai militi Giancarlo e Beatrice

Un ringraziamento per il prezioso contributo da loro offerto alla comunità come volontari della Croce Rossa Italiana, con un impegno costante nel tempo che non è mai venuto meno, ma che anzi è stato ancora più intenso nei momenti più critici e drammatici, a partire dall'emergenza sanitaria degli scorsi anni.

Questo ha rappresentato la pergamena che il sindaco Marco Melgrati e l'assessore Patrizia Mordente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, hanno consegnato oggi, martedì 19 marzo, ai crocerossini Giancarlo Correggia e Beatrice Vincenzi.