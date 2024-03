Savona, ancora degrado in piazza delle Nazioni: gioco dei bambini con la pedana divelta

Non si sa se sia colpa dell'incuria e dei giochi ormai vecchi o dei vandali. Fatto sta che ancora una volta i giochi per i bambini di piazza delle Nazioni sono danneggiati e pericolosi.

Questa volta si tratta di una parte dello scivolo dei bambini, quello verso le scuole De Amicis, che ha la pedana divelta , diventando pericolosa per i piccoli che vi salgono. Non è la prima volta che i giochi sono danneggiati. Una volta il parco dei giochi dell'area verde di fronte alle scuole De Amicis era molto più nutrito.

Nel lato verso via Leopardi c'era la carrucola e lo scivolo aveva anche il gioco del tris. Tempo fa sono stati tolti. L'area giochi, poi, era delimitata da una staccionata che era in parte danneggiata dal tempo e anche quella è stata rimossa. Ora l'area giochi dei bambini non ha più delimitazioni e capita che anche quell'area del parco durante la notte venga usato spesso da alcuni soggetti come spazio per dormire, soprattutto durante l'estate.