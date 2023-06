Al via la UCI Enduro World Cup: dall’1 al 3 giugno Pietra Ligure centro del mondo degli appassionati delle due ruote

È scattata oggi a Pietra Ligure la UCI Enduro World Cup che dall’1 al 3 giugno infiammerà la ormai vasta rete sentieristica pietrese che già nel 2020 e 2021 è stata protagonista di una tappa di EWS (Enduro World Series) e di ben due edizioni della EWS-E (competizione dedicata alle mtb a pedalata assistita).

Non solo i sentieri saranno protagonisti della manifestazione, anche le vie e le piazze del centro saranno parte integrante dal carrozzone internazionale ospitando il villaggio evento, il paddock degli atleti (40 team professionisti), le assistenze tecniche e l’area espositiva della competizione.

"La nostra Pietra Ligure è stata scelta per ospitare la più importante manifestazione dedicata all'Enduro Mountain Bike al mondo: si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale per implementare i flussi turistici al di fuori della stagione estiva, che siamo certi porterà ricadute positive all'economia del paese" hanno spiegato il sindaco Luigi De Vincenzi e l'assessore al turismo e allo sport Daniele Rembado.

L'evento coincide con il ponte del 2 giugno portando con sé, oltre al consueto elevato numero di presenze turistiche di questo periodo, anche centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo e moltissimi appassionati del settore. "Il centro storico, la zona dell’Ajetta e il Lungomare XX Settembre saranno occupate dal villaggio evento, dal paddock degli atleti, dall’area expo e dalle assistenze tecniche - hanno evidenziato ancora De Vincenzi e Rembado - Per tale ragione, al fine di garantire l'ottimale svolgimento dell'evento, sono state previste alcune modifiche alla viabilità (leggi QUI)".

Il percorso di gara (che coinvolgerà anche Bardineto, Borgio Verezzi, Calizzano, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo), il format con trasferimenti e prove speciali cronometrate (in totale saranno nove comprese due Power Stage in salita per gli atleti della EDR-E, la categoria per le bici a pedalata assistita), le informazioni utili per seguire la gara e vedere le video preview delle prove speciali sono disponibili QUI.

"Fiduciosi che l'evento, che porterà sul territorio televisioni e milioni di contatti, contribuirà a migliorare ulteriormente l'immagine di Pietra Ligure come una tra le destinazione leader nel campo della mountain bike a livello internazionale, ringraziamo già fin d’ora la cittadinanza e le attività produttive pietresi per la fattiva collaborazione che sapranno dare anche in questa speciale occasione", la chiosa finale di sindaco e assessore.