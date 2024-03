Asl2, concorso per la direzione delle Professioni sanitarie ospedaliere: sono 5 i candidati ma 3 senza i requisiti

Questa figura dirigenziale ha, tra i suoi compiti, quello di Coordinamento, indirizzo e governo della linea delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, tecnico-sanitarie) in ambito ospedaliero, allocazione e gestione del personale sanitario a livello aziendale e nelle unità che operano in ospedale.

Le domande presentate sono state cinque ma tre dei candidati non sono risultati idonei dal momento che non risultano in possesso del requisito “dell’anzianità di servizio di almeno cinque anni prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella qualifica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica” previsto dal bando.