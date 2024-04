Bardineto 2024, Mario Basso: "Pronto a candidarmi a sindaco con una lista giovane e piena di voglia di fare"

L'atmosfera politica nel piccolo comune di Bardineto è carica di fermento, con l'annuncio non ancora ufficiale, ma ben consolidato della candidatura di Mario Basso alla poltrona di primo cittadino.

La notizia è stata confermata dal diretto interessato, attuale vice sindaco uscente, che si è espresso con determinazione riguardo alla sua decisione di partecipare attivamente alla corsa elettorale per la carica più alta del comune.

"Sì, è vero, mi candido al 100%", ha dichiarato Basso. "Sono al lavoro per formare la lista, mancano le ultime persone, ma sono sulla buona strada. L'obiettivo è dare continuità con il mandato precedente, portando a termine i punti del programma elettorale che non siamo riusciti a concludere, in primis la videosorveglianza".

Il sindaco uscente Franca Mattiauda, dopo tre mandati, ai quali si aggiungono cinque anni nei banchi dell'opposizione, ha deciso di lasciare il passo ad altri. Basso, 63 anni, neo pensionato, ha lavorato per 43 anni alla Piaggio Aerospace.

"La lista sarà composta da persone alla loro prima esperienza amministrativa", ha commentato Basso. "Sono persone giovani che hanno voglia di fare, che conoscono il territorio e che hanno deciso di metterci la faccia per il bene del paese".