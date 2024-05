Elezioni, Mario Basso presenta la lista "Crediamo in Bardineto"

Il candidato sindaco Mario Basso presenta la lista civica "Crediamo in Bardineto". La squadra comprende persone provenienti da varie sfere della società, tutte accomunate dalla volontà di fare la differenza nel proprio paese e alla loro prima esperienza amministrativa.

Dallo scrittore di lunga data Elio Brossa, 73 anni, all'architetto insegnante Francesca Manfrino, 43 anni, dalla pensionata Aurora Ioanna, 68 anni, all'operatrice socio-assistenziale Loredana Ischia, 58 anni, la diversità di background e di competenze è uno dei punti di forza di questa formazione.

Non mancano poi i giovani: Marco Massone, il gelatiere dal sorriso contagioso, 33 anni, e Gioele Ponzo, lo studente universitario pieno di entusiasmo, 22 anni, rappresentano la generazione futura, desiderosa di contribuire attivamente al proprio ambiente. A completare la squadra, Simone Pozzi, medico veterinario, 47 anni, Alessio Richero, impiegato tecnico, 36 anni, Massimo Roveta, autista, 51 anni, e Silvia Zunino, commerciante, 49 anni, portano ognuno le proprie competenze specifiche e la propria passione per il progresso del paese valligiano.

Mario Basso, pensionato di 62 anni, con il suo team di "Crediamo in Bardineto", si propone di portare avanti un programma incentrato sull'ascolto attivo dei cittadini e sull'implementazione di soluzioni concrete per le sfide che il paese affronta. La freschezza e la determinazione di questa nuova lista civica promettono di dare nuovo slancio e nuova prospettiva alla vita politica locale.

Il programma elettorale

Sostegno alle famiglie: sostentamento di attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi anche nei mesi invernali (corsi nuoto, campi solari, doposcuola, ecc.) con la possibilità di usufruire di strutture comunali (palazzetto multisport); sostituzione scuolabus e mantenimento gratuita del servizio.

Assistenza socio-sanitaria per la comunità: attivazione "sportello amico" settimanale e miglioramento assistenza domiciliare con supporto di volontari.

Stimolazione alla cooperazione tra le associazioni di volontariato del paese: sviluppo di una consulta, creazione di un programma di eventi comune e promozione di una maggiore sinergia.

Attivazione iter organizzativo e gestionale per la creazione gruppo di Protezione civile comunale.

Comunicazione trasparente: costante informazione al cittadino dell’attività amministrativa attraverso la creazione di nuovi canali ufficiali cartacei e digitali.

Miglioramento sicurezza pubblica: installazione sistema di videosorveglianza e ripristino convenzione servizio polizia municipale.

Mantenimento ufficio postale e sollecito a Poste Italiane per l'installazione di un nuovo sportello automatico ATM "Postamat".

Promozione del circuito storico e turistico tramite rinnovamento sito web comunale: miglioramento e digitalizzazione rete sentieristica (escursionistica e outdoor), rinnovamento di cartellonistica e bacheche comunali, creazione percorsi culturali digitalizzati (ceramiche del centro storico, castello, Chiesa di San Nicolò), rivitalizzazione del borgo con attività ed eventi dedicati.

Valorizzazione culturale del paese e del territorio: richiesta qualificazione "bandiera Arancione" ISO 14001, attivazione iter classificazione Chiesa di San Nicolò come "Luogo del Cuore" FAI (Fondo per l'ambiente italiano), organizzazione e promozione eventi culturali in collaborazione con le associazioni locali quali concerti, estemporanee di pittura, presentazioni di libri ed incontri con autori.

Promozione attività produttive nuove ed esistenti: individuazione prodotti DE.CO. (denominazione comunale) da inserire nell'apposito registro regionale, organizzazione giornate e fattorie didattiche in collaborazione con gli istituti scolastici, supporto e promozione per l'apertura di nuove attività sul territorio.

Completamento e messa in servizio di rete a banda larga ultraveloce in fibra ottica.

Valutazione fattibilità e realizzazione impianto di produzione energia eolica in aree comunali.

Potenziamento e ampliamento illuminazione pubblica con installazione di luci LED a risparmio energetico.

Attenzione al decoro urbano e alla pulizia del territorio: analisi costante del territorio coadiuvate dalle segnalazioni dei cittadini, valorizzazione aree comunali critiche, riqualificazione area "Pian della chiesa” (ex parco avventura), sistemazione area cimiteriale con particolare attenzione al muro perimetrale, sostituzione cartelli all'ingresso ed uscita paese.

Collaborazione con comuni limitrofi per la realizzazione della Pista Ciclabile dell’Alta Val Bormida.