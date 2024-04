PSR, il vice presidente Piana: “4.3 milioni di euro per sostenere le zone soggette a vincoli naturali o svantaggiate”

C’è tempo sino al 15 maggio per presentare tramite il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) domanda sulla misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dedicata alle indennità compensative per le zone montane e per le aree soggette a significativi vincoli naturali. Le risorse a bando ammontano a 4,3 milioni di euro.

Stessa scadenza e modalità anche per la misura 12 del PSR dedicata alle indennità di Natura 2000 o connesse alla direttiva quadro sulle acque che prevede uno stanziamento complessivo di 400mila euro.



“L’intervento dell’asset 13 del PSR si compone di due sottomisure – dichiara il vice presidente con delega all’Agricoltura e allo Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana – la 13.1 per compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna e la 13.2 riservata alle aree caratterizzate da svantaggi territoriali diversi da quelli di montagna. Le indennità massime sono rispettivamente di 596 euro e di 536 euro ad ettaro”.



Anche l’asset 12 del PSR si compone di due sottomisure: la 12.1 e la 12.2 dedicate rispettivamente alle compensazioni a superficie per gli areali agricoli e forestali ricadenti in aree Natura 2000. “L’applicazione è prevista per i pascoli - continua l’assessore Alessandro Piana – e per il taglio dei boschi con indennità che arrivano sino a 325 euro all’ettaro”.



Tutte le informazioni saranno disponibili su www.agriligurianet.it