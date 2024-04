Savona, lavori al ponte Ruffino, il gestore del chiosco alla foce del Letimbro scrive al sindaco

Tempi dei lavori,che sono vicino all'osai faunistica, considerazione del danno e disagio per operatori commerciali della zona. Sono i quesiti che Flavio Fiumara, gestore del chiosco alla foce del Letimbro, pone al sindaco Russo con una lettera.

Fiumara evidenzia il "disagio causato dalla chiusura per lavori di manutenzione al ponte Ruffino alla foce del torrente Letimbro, che sta creando un grande danno esistenziale ai cittadini e alle attività commerciali della zona e un notevole danno all'economia della città per blocco del flusso turistico del periodo; i lavori a rilento, sono sotto gli occhi di tutti i cittadini che arrivando in loco si lamentano per la mancanza di operai sul cantiere”.

Fiumara pone una serie di quesiti al sindaco in particolare quando è prevista la fine lavori, perché siano stati programmati in prossimità della stagione estiva e se siano stati valutati eventuali possibili danni economici per gli operatori della zona.