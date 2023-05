Savona, via Ratti si colora: prende il via il restyling dell'area pedonalizzata (FOTO)

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione di via Ratti a Savona.

Proprio in questi giorni è stata colorata una parte dell'asfalto dagli operai del settore lavori pubblici del comune e dagli studenti della scuola Edile di via Molinero a Savona per dar vita ad un restyling della zona vista la pedonalizzazione della via scattata a gennaio.

I lavori proseguiranno fino al prossimo due giugno e prevedranno anche un intervento in via Manzoni, altra area nella quale ci sarà spazio per una riqualificazione dopo la disposizione del comune dello stop al traffico.

In via Manzoni sarà garantito uno spazio sufficiente per il transito veicolare nelle fasce orarie consentite e per i soggetti autorizzati e i mezzi di soccorso.

"Prima si occuperanno di tutta la parte dei disegni, poi verranno posizionate le fioriere e successivamente le sedute" ha detto l'assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco.

Con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici e migliorare la qualità urbana era stato attivato dal comune un percorso di riqualificazione, sperimentale e temporaneo chiamata "urbanistica tattica", in prospettiva del restyling definitivo all'interno di un progetto organico complessivo.

Il percorso è stato sviluppato attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici che insistono su Via Manzoni (istituto secondario superiore "Mazzini - Da Vinci" — Liceo "Chiabrera — Martini" e Liceo "Della Rovere" oltre alla scuola primaria paritaria "N. S. Della Neve") e dell'Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona, promuovendo percorsi formativi nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.