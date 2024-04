Assemblea cittadina a Sassello per salvare l’ospedale Sant’Antonio: è indetta dalla segreteria Shc

“Insieme per salvare L’ospedale Sant’Antonio” e soprattutto per accogliere opinioni e suggerimenti: gli operatori socio sanitari SHC dell’ospedale di Sant’Antonio, hanno indetto un’assemblea cittadina con queste finalità programmata per il 27 aprile alle 18.30 presso CRI di Sassello.

Si appellano ai cittadini: “Certi della Vostra sensibilità di Cittadini per questa fase critica in cui si trova l’Ospedale Sant’Antonio e quindi si auspica una vostra sentita partecipazione. L’Ospedale Sant’Antonio evidenzia difficoltà importanti non solo dal budget economico, ma anche dello stato dell’immobile che richiede investimenti importanti per l’adeguamento alle normative e di miglioramento degli standard assistenziali e organizzativi, che si riversano sul personale assistenziale in modo negativo con grossi carichi di lavoro”.

“Lo stesso commissario straordinario ha comunicato che il prosieguo dell’attività della struttura sociosanitaria potrà essere garantita solo con un piano di risanamento basato su una migliore sostenibilità economica di gestione e su necessità di personale per il sostegno all’assistenza – continuano -. La partecipazione della popolazione, dei sindaci limitrofi, dei consiglieri regionali e del commissario straordinario sono volte alla ulteriore implementazione della progettualità nel salvare la struttura Sant’Antonio da una eventuale chiusura sorta per le difficoltà economiche e dallo stato in cui versa la struttura stessa, per garantire che le azioni che si intraprendono siano utili allo sviluppo di una ristrutturazione e di un risanamento economico per dare un servizio di qualità alla persona anziana ricoverata”.

“L’Assemblea vuole essere un momento d’incontro con i cittadini, politici e lavoratori della struttura, per spiegare a chi vorrà partecipare e trovare una strada per salvaguardare l’ospedale di Sant’Antonio”, concludono dalla segreteria regionale SHC.