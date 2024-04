Il 14 aprile a Rialto il 47esimo Incontro diocesano delle confraternite

Domenica prossima si conoscerà meglio Teresa Bracco (1924 - 1944) di Santa Giulia, la quale morì percossa dai soldati per aver difeso strenuamente la propria castità. Invece Takashi Nagai (1908 - 1951) era un medico giapponese specializzato in radiologia e che si convertì al cattolicesimo con il nome di Paolo e sopravvisse al bombardamento atomico di Nagasaki, in cui perse la moglie Midori. La successiva vita di preghiera e servizio per ammalati e sofferenti gli portò il soprannome di "santo di Urakami". È in corso la causa di beatificazione.