Diocesi Savona-Noli, un gruppo di fedeli all'Arena di Pace con Papa Francesco

Il 18 maggio a Verona papa Francesco parteciperà all'"Arena di Pace 2024", dove incontrerà e dialogherà con varie realtà della società civile, dell’associazionismo e dei movimenti presenti in Italia. Anche una rappresentanza di fedeli della diocesi di Savona-Noli, tra i quali i referenti di Pax Christi, presenzierà all'evento.

"Il progetto riprende l’esperienza delle 'Arene di Pace' degli anni '80 e '90 e nasce dalla presa d’atto che lo scenario di una terza guerra mondiale a pezzi, di cui parla più volte il Santo Padre, è concreto e drammatico - spiega fratel Antonio Soffientini, coordinatore della segreteria organizzativa - Da qui l'urgenza di interrogarsi in modo serio su come può essere intesa la pace nel contesto odierno e su quali processi si possono intraprendere per costruirla".