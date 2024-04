Albenga, Distilo: "Nel 2023 sanzioni per oltre un milione di euro, l'amministrazione Tomatis ha chiesto ai vigili urbani di fare multe a raffica"

"Ultimo bilancio targato Tomatis e i risultati sono sempre gli stessi. Anche nel 2023, il nostro comune ha fatto un record, quello delle multe", così commenta Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale e membro di Aria Nuova per Albenga.

"Avevano messo nel bilancio di previsione per il 2023 600mila euro di multe, ma, udite udite, ne hanno fatte per 1.152.374 euro, quasi il doppio. Sì, perché invece di pensare alla sicurezza, alla prevenzione, alle campagne di sensibilizzazione che potrebbero fare i nostri vigili urbani, l’amministrazione Tomatis ha chiesto ai nostri agenti di fare multe a raffica".

"Basta girare per la città per vedere quanto bene stiano facendo il loro lavoro i vigili urbani con laser di controllo della velocità o attendendo con ansia un piccolo ritardo sul pagamento dei parcheggi a pagamento. Noi di Aria Nuova per Albenga abbiamo proposto al nostro candidato sindaco Podio di modificare il metodo dei parcheggi a pagamento, dando la possibilità di pagare il ritardo attraverso il controllo di ausiliari del traffico".

"Facile ora in campagna elettorale far vedere foto di tappulli e strisce rifatte. A pagare sono i cittadini. Speriamo solo che qualche vigile non si senta troppo nel ruolo multando il sindaco per il treno parcheggiato in piazza San Michele, ma quella è un'altra storia", conclude Distilo.