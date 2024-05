Cengio, il ministro Pichetto Fratin incontra sindaci e imprenditori: tra i temi toccati le aree ex Acna e i caselli di Millesimo e Bossarino

Nel pomeriggio di oggi, il Palazzo Rosso di Cengio è stato il palcoscenico di un incontro tra il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, i sindaci del territorio, in particolare quelli di Forza Italia, e gli imprenditori, provenienti sia dalla Val Bormida che dall'area portuale.

All'appuntamento hanno preso parte anche figure di spicco del panorama politico locale e regionale, tra cui il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, e Paolo Damilano, candidato alle Europee 2024 nel Nord-Ovest con Forza Italia.

Il confronto, estremamente partecipato, ha toccato numerosi temi cruciali per lo sviluppo economico e industriale della zona. Tra i punti all'ordine del giorno, particolare attenzione è stata dedicata ai caselli autostradali di Millesimo e Bossarino, nonché al futuro e allo sviluppo della valorizzazione delle aree ex Acna.

Durante il suo intervento, il presidente Olivieri ha sottolineato anche l'importanza della recente scelta di sistema, tramite la società in-house per la gestione dei rifiuti, con un significativo investimento sull'area della Pertite tra Millesimo e Cengio. Tale progetto prevede la realizzazione di un impianto per la valorizzazione della frazione differenziata non umida della raccolta rifiuti.

L'occasione ha offerto un prezioso momento di confronto e di contatto diretto, un passaggio cruciale che gli amministratori valligiani sono determinati a mantenere aperto al fine di ottenere risposte e adempimenti sia di natura procedurale presso il Ministero, sia di intervento infrastrutturale riguardante i caselli e il miglioramento dei collegamenti tra le aree industriali e portuali. Si tratta di interventi essenziali per fornire un concreto supporto alle azioni delle industrie private che operano o intendono operare sul territorio.

La reindustrializzazione della Val Bormida e il potenziamento della logistica appaiono come obiettivi prioritari per il rilancio economico della zona.