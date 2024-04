A Spotorno successo per il "Concorso di eloquenza" promosso dal Lions Club

Sabato 13 aprile, nella Sala Consiliare del Comune di Spotorno, gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, che ha anche concesso il Patrocinio alla manifestazione, si è svolto il "Concorso di eloquenza", promosso dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio e dal Distretto Lions 108ia3 e curata dal Lions Antonio Rovere, nella sua doppia veste di Referente del Concorso per conto del Club e del Distretto.

La presenza del Past Governatore Distrettuale, l’albenganese Franco Maria Zunino, ha consentito di ricordare i momenti salienti ed emozionanti della nascita e crescita del Concorso, che è diventato dal 2004 un Concorso a livello distrettuale, diffuso quindi in altre realtà territoriali. Ed eccoci a questa ventunesima edizione spotornese, in attesa che, nelle altre realtà territoriali del 108ia3 abbiano svolgimento le previste edizioni locali.

“Laudato si’ mi’ Signore, cantava San Francesco d’Assisi. In questo bel Cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una Sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una Madre bella che ci accoglie tra le sue braccia.