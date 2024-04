Savona, una nuova gara per il bar ristorante del Priamar chiuso da anni

Il Comune di Savona farà un nuovo bando di gara per affidare la gestione del ristorante alla fortezza del Priamar, chiuso ormai da anni. Nei mesi scorsi Palazzo Sisto ha realizzato le cucine dei locali, con una spesa di circa 40.000 euro, per rendere il bando più interessante per eventuali nuovi gestori. Dopo le due gare senza offerte, infatti, l'amministrazione aveva fatto le verifiche per capire quali fossero i problemi alla base del mancato interesse degli imprenditori.

Una delle criticità erano le cucine: i locali, vuoti da alcuni anni dopo che il precedente gestore li ha lasciati, non avevano la cucina. Per un nuovo ristoratore allestire una cucina professionale adeguata sarebbe stato troppo oneroso e il Comune ha così ritenuto opportuno acquistare direttamente gli arredi e le attrezzature, per rendere il futuro bando più appetibile e trovare un soggetto affidatario del ristorante bar del Priamar.