Savona, ancora chiusa via alla Rocca, il Comune: "Lavoriamo per aprirla al più presto possibile"

Continua a creare disagi la chiusura di via alla Rocca dove, lo scorso 5 settembre la rottura di una tubazione ha fatto sollevare l'asfalto in più punti, rendendo necessaria la chiusura della strada.

La chiusura di via alla Rocca sta creando molti disagi ai savonesi, in particolare per i tanti studenti e insegnanti che devono raggiungere il Ferraris Pancaldo, oltre a residenti della zona, con la viabilità interrotta e le auto obbligate a dirigersi in via Romagnoli o via Tissoni.