A10, cisterna piena di Gpl si ribalta: autostrada chiusa tra Varazze e Arenzano

AGGIORNAMENTO ORE 15.20: Poco prima delle ore 15, sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Nell’incidente sono state coinvolte un’autovettura e una cisterna che si è ribaltata disperdendo GPL.

La Direzione di tronco di Genova ha messo in campo 20 uomini e 10 mezzi per velocizzare le operazioni e consentire la piena fruibilità del tratto.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, dove il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta, per permettere le operazioni di ripristino, si registrano 12 km di coda verso Genova in corrispondenza dell’uscita di Varazze.

Per gli utenti in viaggio in direzione Genova, si consiglia di anticipare l’uscita ad Albisola, percorre la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza.

AGGIORNAMENTO ORE 13.19 : proseguono le operazioni di messa in sicurezza. Il ripristino della carreggiata sarà possibile solo dopo il completo trasbordo del liquido su un mezzo speciale, attivato dai vigili del fuoco. Per permettere la riapertura del tratto, è in corso l’installazione di un cantiere per far transitare il traffico su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta. La Direzione di tronco di Genova, inoltre, ha messo in campo 20 uomini e 10 mezzi per velocizzare le operazioni e consentire la piena fruibilità del tratto. Attualmente, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Varazze, si registrano 9 km di coda in direzione Genova. Per gli utenti in viaggio verso Genova, si consiglia di anticipare l’uscita ad Albisola, percorre la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 : i carabinieri della stazione di Arenzano hanno ricevuto disposizione da parte dei vigili del fuoco di evacuare due palazzine sotto il viadotto in via precauzionale mentre saranno eseguite le operazione travaso del gpl sversato sulla sede stradale per proseguire poi con la bonifica e il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale stesso oltre che del mezzo pesante.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 : l'autista del mezzo non avrebbe riportato grossi traumi fisici e, dopo le prime cure prestate sul posto dai militi della Croce Rossa varazzina, non avrebbe avuto necessità di ricovero ospedaliero. Sull'Aurelia il traffico è fermo, in direzione Genova, da Celle a Cogoleto.

Incidente sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova. Un camion cisterna che trasportava Gpl si è ribaltato per cause ancora in via di accertamento. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'autovettura.

Per consentire le operazioni di sicurezza il tratto autostradale è stato chiuso al traffico: "Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Genova. Inoltre, si registra 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Varazze in direzione Genova. Per gli utenti in viaggio verso Genova, si consiglia di anticipare l’uscita a Celle Ligure, percorre la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 e la A21", spiegano da Autostrade per l'Italia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Il sinistro si è verificato poco prima delle ore 9.45 all'altezza del km 22,5. Il mezzo pesante ha sversato il Gpl sul piano viabile.