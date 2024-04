In Sala Rossa la conferenza "Savona Street a Londra, Battersea e i Pink Floyd"

Giovedì 18 aprile alle ore 17:30 nella Sala Rossa del comune di Savona, il Circolo degli Inquieti propone una conferenza curata da Alessandro Bartoli e dal vicepresidente del circolo Jacopo Marchisio sul tema di "Savona Street a Londra" e sull’album dei Pink Floyd, Animals, che ritrae la centrale elettrica di Battersea, a Londra, che sorge a pochi passi da Savona Street.

La strada dedicata al capoluogo savonese venne intitolata ai tempi della regina Vittoria nel 1871 nel centrale quartiere di Battersea, allora ricco di magazzini e officine che si affacciavano sulle brulicanti sponde del Tamigi, oggi un quartiere residenziale, con un grande parco urbano che sorge sulla sponda meridionale del Tamigi davanti a Chelsea e Kensington.

Dal 1871 Savona Street non ha mai più cambiato nome, nemmeno durante gli anni bui del secondo conflitto mondiale con i blitz tedeschi sui cieli di Londra. Savona nell’Ottocento aveva un vice consolato inglese, una cappella anglicana in via Chiodo, agenti marittimi britannici che operavano in porto come il primo presidente del Genoa Charlese De Grave Sells e da questo speciale legame economico trae probabilmente origine l’omaggio londinese alla città ligure.

Nessuna altra città italiana gode dello stesso privilegio di avere a Londra una strada a sé intitolata: esistono Sardinia Street, Sicilian Avenue, Lombard Street, tutti nomi legati ad antichi stati italiani e ai mercanti e banchieri lombardi che operavano nella City fin dal medioevo ma nessuna strada è dedicata ad una città italiana, tranne Savona Street.

All’evento interverranno il sindaco di Savona Marco Russo, da Genova giungerà in visita la console britannica Denise Ashing Dardani oltre alla vice presidente del Saint George’s Club Francesca Centurione Scotto con un video messaggio da Londra.

L’occasione, oltre a segnare un ritorno dell’attività culturale del Circolo degli Inquieti a Savona, sarà anche lo spunto per proporre al Sindaco, a distanza di oltre 150 dalla creazione di Savona Street, l’intitolazione di una via dedicata a Londra anche a Savona.